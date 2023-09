La bourse de Tokyo finit en baisse de 0,52%

22 septembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse vendredi, réduisant ses pertes initiales après que la Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt inchangés et indiqué qu'elle n'était pas pressée de mettre fin à ses mesures de relance. Le Nikkei avait auparavant plongé à un plus bas de près de quatre semaines, dans le sillage de Wall Street, sur fond de craintes de voir la Réserve fédérale (Fed) maintenir des taux élevés plus longtemps qu'anticipé initialement. L'indice Nikkei a perdu 0,52% à 32.402,41 points et le Topix, plus large, a cédé 0,32% à 2.375,89 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)