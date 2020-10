La bourse de Tokyo finit en baisse de 0,51%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi, alors que les espoirs d'une nouvelle série de mesures de relance budgétaire aux Etats-Unis s'estompent et qu'un yen plus fort pèse sur les exportateurs.L'indice Nikkei a perdu 0,51% à 23.507,23 points et le Topix, plus large, a cédé 0,72% à 1.631,99 points.

