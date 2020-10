La bourse de Tokyo finit en baisse de 0,37%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,37% jeudi, le retour à un confinement quasi généralisé pour freiner l'épidémie de coronavirus en France et en Allemagne pesant sur le sentiment de marché, déjà freiné par l'approche de l'élection présidentielle américaine.L'indice Nikkei a perdu 0,37% à 23.331,94 points et le Topix, plus large, a cédé 0,12% à 1.610,67 points.

(Rédaction de Gdansk)