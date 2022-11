La bourse de Tokyo finit en baisse de 0,35%

17 novembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi, le secteur des puces électroniques, avec Tokyo Electron et Advantest, étant le plus touché après que Micron Technology a réduit son offre de puces mémoire et ses dépenses d'investissement, suscitant des inquiétudes quant à un ralentissement du secteur.

L'indice Nikkei a cédé 0,35% à 27.930,57 points et le Topix, plus large, a pris 0,13% à 1.965,89 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)