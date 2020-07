La bourse de Tokyo finit en baisse de 0,32%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi, cédant tôt dans la journée aux inquiétudes liées à la propagation du coronavirus et au scepticisme des investisseurs quand à la perspective d'une rapide reprise économique. L'indice Nikkei a perdu 0,32% à 22.696,42 points et le Topix, plus large, a cédé 0,31% à 1.574,11 points.

Tokyo a fait état vendredi d'un nombre record de 293 nouveaux cas d'infection au coronavirus.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)