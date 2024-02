La bourse de Tokyo finit en baisse de 0,26%

21 février (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi pour la deuxième séance d'affilée, se montrant prudente, tout comme Wall Street la veille, avant la publication des résultats du fabricant de semi-conducteurs Nvidia, prévus après la clôture à New York. Les investisseurs se demandent notamment si les résultats de Nvidia vont continuer d'alimenter l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA) qui a récemment fait grimper l'action du groupe américain. L'indice Nikkei a perdu 0,26% à 38.262,16 points et le Topix, plus large, a cédé 0,18% à 2.627,51 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)