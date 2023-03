La bourse de Tokyo finit en baisse de 0,17%

23 mars (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi, dans le sillage de Wall Street, en raison des inquiétudes persistantes sur le secteur bancaire mondial à la suite de déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, et de Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor. L'indice Nikkei a perdu 0,17% à 27.419,61 points et le Topix, plus large, a cédé 0,26% à 1.957,85 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)