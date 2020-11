La Bourse de Tokyo finit de nouveau en forte hausse

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a atteint mercredi un nouveau plus haut depuis 29 ans, continuant de tirer profit de l'espoir de voir un vaccin contre le coronavirus mis en circulation prochainement.L'indice Nikkei a gagné 1,78% à 25.349,60 points et le Topix, plus large, a pris 1,63% à 1.728,58 points.

Le Nikkei, porté également par l'annonce de la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, évolue depuis lundi à son plus haut niveau depuis 1991.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)