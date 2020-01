La Bourse de Tokyo a perdu plus de 2%, le coronavirus inquiète

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a perdu lundi plus de 2%, les craintes concernant l'épidémie de coronavirus entraînant un repli vers les valeurs refuges.L'indice Nikkei a cédé 2,03% à 23.343,53 points et le Topix, plus large, a abandonné 1,61% à 1.702,57 points.

Les valeurs exportatrices ont souffert de l'appréciation du yen, repli traditionnel lors des épisodes d'aversion au risque. La devise japonaise a pris jusqu'à 0,5% face au dollar pour toucher un pic de deux semaines et demi avant de s'apaiser.

Le coronavirus se renforce et les contaminations pourraient encore augmenter, a prévenu dimanche la Commission nationale de Santé chinoise, alors que plus de 2.700 personnes ont été contaminées et 80 sont mortes en Chine.

Les autorités sanitaires à travers le monde sont engagées dans une course contre la montre pour freiner la propagation de l'épidémie après l'apparition de plusieurs cas en-dehors de la Chine, notamment en Thaïlande, en Australie, aux Etats-Unis et en France.

(Service Marchés)