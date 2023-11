La Bourse de Pékin empêche les principaux actionnaires de vendre leurs titres, selon des sources

La Bourse de Pékin empêche les principaux actionnaires de vendre leurs titres, selon des sources













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les principaux actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Pékin sont de facto empêchés de vendre leurs actions, une nouvelle mesure prise par la plate-forme boursière visant à limiter les pressions à la baisse sur les cours qui pourraient menacer le récent rallye, selon trois sources proches du dossier. La plate-forme, lancée il y a deux ans, a été créée pour faciliter le financement des petites entreprises innovantes, surnommées les "petits géants", mais périclite en raison d’un manque d’intérêt des investisseurs. L'indice 50, qui suit les "petits géants", a néanmoins bondi de 46% en novembre grâce aux mesures prises par les autorités. Celles-ci ont notamment abaissé le montant de fonds minimum pour pouvoir investir sur les marchés actions, amélioré les mécanismes de négociation et encouragé les fonds communs de placement à investir sur le marché. Selon les règles actuellement en vigueur sur les Bourses chinoises, un "actionnaire important" est défini comme détenant une participation de 5% ou plus au capital d’une société cotée, et est tenu de faire une déclaration publique auprès de la plate-forme boursière s’il prévoit de vendre des titres. La Bourse de Pékin a refusé de recevoir ces déclarations, selon les sources, empêchant les actionnaires de vendre leurs titres. Les sources ont ajouté que la durée pendant laquelle cette réglementation resterait en vigueur est encore incertaine. La Bourse de Pékin et la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La Bourse a déclaré dans un communiqué lundi matin, avant la publication de cet article, qu'elle surveillait de près les transactions sur les marchés afin d’en garantir un fonctionnement normal. Le "window guidance", des directives données oralement sans documents écrits, vise à soutenir le récent rallye, selon les sources. L'une d'entre elles a fait remarquer que sans ces directives, la hausse du prix des actions "pourrait inciter les actionnaires institutionnels à réduire leurs positions, ce qui pourrait faire chuter l'indice à nouveau". La Bourse de Pékin compte actuellement 232 sociétés dont la capitalisation boursière combinée s'élève à 366 milliards de yuans (47 milliards d'euros). À titre de comparaison, 2.256 entreprises d'une valeur totale de 47.000 milliards de yuans sont cotées à Shanghai, contre près de 3.000 entreprises d’une capitalisation totale de 31.900 milliards de yuans cotées à Shenzen. L'indice composite de Shanghai est en hausse de 0,4% ce mois-ci, tandis que l'indice composite de Shenzhen est en baisse de 0,8% en novembre. (Reportage bureaux de Pékin et de Shanghai, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)