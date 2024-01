La BoJ reste ultra-accommodante, abaisse sa prévision de l'inflation

La BoJ reste ultra-accommodante, abaisse sa prévision de l'inflation













Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a maintenu mardi sa politique monétaire ultra-accommodante, comme cela était attendu, alors que les responsables de la banque centrale nippone veulent disposer de davantage de temps pour déterminer si les salaires vont suffisamment progresser pour contrôler l'inflation. A l'issue de sa réunion de deux jours, la BoJ a maintenu son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1% et son engagement à encadrer les rendements à long terme autour de zéro. Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, n'a pas donné d'indications sur la fin des taux directeurs négatifs. Toutefois, la probabilité que le Japon atteigne durablement l'objectif d'inflation de 2% fixé par la banque centrale s'accroît progressivement, a-t-il déclaré, évoquant les récentes hausses régulières des prix des services. "Les perspectives de hausse des salaires affectent progressivement les prix de vente, ce qui entraîne une augmentation progressive des prix des services", a déclaré Kazuo Ueda lors d'une conférence de presse ayant eu lieu après l'annonce de la décision sur les taux. "Si nous obtenons des preuves supplémentaires que la spirale prix-salaires va s'intensifier, nous examinerons la possibilité de poursuivre les différentes mesures que nous prenons dans le cadre de notre programme de relance massif", a-t-il déclaré. La BOJ a par ailleurs revu à la baisse sa prévision d'inflation pour le prochain exercice fiscal, qui débutera en avril, à 2,4% contre 2,8% lors de son précédent rapport trimestriel sur les perspectives économiques en octobre. La Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE), dont les réunions sont prévues dans les prochains jours, ont multiplié les hausses de taux l'an dernier dans le but de contrôler l'inflation et s'interrogent désormais sur le moment approprié pour opérer une baisse des taux cette année. Au Japon, l'inflation dépasse depuis plus d'un an l'objectif de 2% de la BoJ. Toutefois Kazuo Ueda a souligné par le passé qu'il fallait faire preuve de patience à l'égard d'une potentielle hausse des taux, disant attendre des preuves supplémentaires que l'inflation va s'installer durablement autour de 2%, en parallèle à une solide hausse des salaires. (Reportage Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian et Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)