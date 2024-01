La BoJ reste "ultra-accommodante"

La BoJ reste "ultra-accommodante"













TOKYO, 23 janvier (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a maintenu mardi sa politique monétaire ultra-accommodante, comme cela était attendu, alors que les responsables de la banque centrale nippone veulent disposer de davantage de temps pour déterminer si les salaires vont suffisamment progresser pour contrôler l'inflation. A l'issue de sa réunion de deux jours, la BoJ a maintenu son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1% et son engagement à encadrer les rendements à long terme autour de zéro. Elle a par ailleurs revu à la baisse sa prévision de l'inflation pour le prochain exercice fiscal, qui débutera en avril, à 2,4% contre 2,8% en octobre dernier. (Reportage Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian)