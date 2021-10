La BoJ prévoit une inflation faible pour les années à venir

par Leika Kihara

TOKYO (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a maintenu jeudi les paramètres de sa politique monétaire et a prévu que l'inflation resterait inférieure à son objectif de 2% pendant au moins deux années supplémentaires.

La hausse du coût des matières premières a poussé l'inflation de gros au Japon à son plus haut niveau depuis 13 ans en septembre. Mais la répercussion sur les ménages a été remarquablement lente en raison de l'atonie de la demande intérieure, ce qui a maintenu l'inflation autour de zéro.

Le Japon fait donc figure d'exception par rapport aux autres grandes économies, d'autant plus que l'intensification de la pression inflationniste mondiale incite de plus en plus de banques centrales à envisager le retrait de leurs mesures de relance massives.

Dans ses nouvelles estimations trimestrielles, la BoJ a réduit ses prévisions d'inflation des prix à la consommation pour l'année se terminant en mars 2022 de 0,6% à 0%, en raison de l'impact de la réduction des frais de téléphonie mobile et d'un changement de l'année de référence de l'indice des prix.

La banque centrale a également revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour cette année en raison de la faiblesse de la consommation et de l'impact sur la production des usines des perturbations de l'approvisionnement causées par la pandémie de coronavirus.

"La consommation de services restera sous pression en raison de la pandémie, tandis que les exportations et la production ralentiront temporairement en raison des contraintes d'approvisionnement", a déclaré la BoJ dans un communiqué.

"Mais l'économie devrait se redresser à mesure que l'impact de la pandémie s'estompe progressivement", a-t-elle ajouté.

Comme prévu, la BoJ a maintenu son objectif pour les taux d'intérêt à court terme à -0,1% et celui pour les rendements des obligations à 10 ans autour de 0% lors de la révision des taux qui s'est terminée jeudi.

(avec Nobuhiro Kubo; version française Camille Raynaud)