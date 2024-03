La BOJ pourrait mettre fin à ses taux négatifs en mars

par Leika Kihara TOKYO, 8 mars (Reuters) - Un nombre croissant de membres du conseil des gouverneurs de la Banque du Japon (BOJ) sont favorables à une hausse de taux en mars, car les négociations salariales de 2024 pourraient déboucher sur des hausses de rémunérations importantes, ont déclaré quatre sources proches du dossier. En mettant fin aux taux négatifs, la banque centrale pourrait également lever son contrôle de la courbe des taux et son programme d'achat d'actifs risqués, ont déclaré ces sources. Afin d'éviter une hausse brutale des taux longs, la BOJ s'engagera probablement à intervenir sur le marché obligataire en cas de forte progression des rendements, ou donnera des indications sur le montant des souverains qu'elle continuera d'acheter, ont-ils déclaré. A lire aussi... Un changement de cap monétaire n'est pas une certitude, car il n'existe pas de consensus sur le calendrier parmi les neuf membres du conseil d'administration de la BOJ, ont précisé les sources. La prochaine réunion de la banque centrale est prévue les 18 et 19 mars, et la suivante les 25 et 26 avril. Les résultats des négociations salariales entre les grandes entreprises et leurs syndicats seront annoncés le 13 mars, tandis que les premières conclusions de l'enquête du syndicat majoritaire Rengo sur ces négociations seront publiées le 15 mars. Ces deux indicateurs seront pris en compte par la BOJ dans le cadre de sa politique monétaire. Des hausses de salaire importantes augmenteront probablement le risque d'un relèvement des taux en mars, car les grandes entreprises donnent généralement le ton au reste du secteur privé, ont rappelé les sources. La BOJ espère que de fortes augmentations de salaires inciteront les consommateurs à dépenser davantage, stimulant ainsi la demande et les prix après des années de stagnation et de déflation. "Si les résultats des négociations salariales du printemps sont bons, la Banque du Japon n'aura pas nécessairement besoin d'attendre jusqu'en avril" pour remonter ses taux, a déclaré l'une des sources, un point de vue partagé par une autre source. Mais la BOJ pourrait se donner jusqu'à avril si les membres du conseil d'administration préfèrent attendre l'enquête "tankan" sur le climat des affaires du mois prochain et le rapport des succursales régionales de la banque sur les perspectives salariales à l'échelle nationale avant de prendre une décision, ont précisé les sources. Rengo a déclaré jeudi que les demandes moyennes d'augmentation des salaires atteignaient 5,85% pour cette année, dépassant les 5% pour la première fois en 30 ans. (Reportage Leika Kihara, version française Corentin Chappron, édité par)