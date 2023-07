La BoJ maintient ses taux ultra-bas, prépare plus de flexibilité

TOKYO, 28 juillet (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a maintenu vendredi sa politique monétaire ultra-accommodante en prenant toutefois des mesures pour rendre plus flexible sa politique de contrôle de la courbe des taux, mettant en exergue sa préoccupation grandissante sur les effets indésirés de son assouplissement monétaire prolongé. A l'issue de sa réunion de deux jours, la banque centrale a maintenu son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1% et son engagement à encadrer les rendements à long terme autour de zéro. (Reportage Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian)