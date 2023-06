La BoJ maintient sa politique "ultra-accommodante"

La BoJ maintient sa politique "ultra-accommodante"













(Actualisé avec Ueda) TOKYO, 16 juin (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a maintenu vendredi sa politique monétaire ultra-accommodante, en dépit d'une inflation plus élevée qu'anticipé, et réitéré son engagement à la maintenir "patiemment" pour atteindre ses objectifs, alors qu'elle privilégie de soutenir l'économie dans un contexte de ralentissement mondial. Comme attendu, la banque centrale a maintenu son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1% et son engagement à encadrer les rendements à long terme autour de zéro. Si elle a prévenu des risques pour les perspectives économiques mondiales, la BoJ a confirmé qu'elle s'attendait à ce que l'économie nippone enregistre un rebond modéré du fait de la hausse de la consommation post-COVID. "A l'heure actuelle, l'inflation a dépassé les 2% sur 13 mois consécutifs, mais elle pourrait tomber en dessous de ce niveau à l'avenir. C'est pourquoi nous ne normalisons pas notre politique monétaire", a souligné le gouverneur de l'institution Kazuo Ueda lors d'une conférence de presse. "Nous prévoyons un ralentissement de l'inflation des prix à la consommation au Japon à mesure que les facteurs de tensions se dissipent. Mais nous constatons également des changements notables dans le comportement des entreprises en matière de fixation des prix. J'ajouterais qu'il y a une très grande incertitude sur les perspectives économiques et de prix", a-t-il poursuivi. La décision de la BoJ contraste fortement avec celle de la Banque centrale européenne, qui a augmenté jeudi son taux de dépôt à son plus haut niveau depuis 22 ans et a signalé la probabilité de nouvelles hausse. La Réserve fédérale américaine a décidé plus tôt d'effectuer une pause dans sa campagne de hausse des taux. (Reportage Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian, avec Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)