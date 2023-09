La BoJ laisse ses taux inchangés et maintient sa politique "ultra-accommodante"

La BoJ laisse ses taux inchangés et maintient sa politique "ultra-accommodante"













Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a laissé vendredi ses taux d'intérêt inchangés et a maintenu sa politique monétaire, indiquant qu'elle n'était pas pressée de mettre fin à ses mesures de relance. A l'issue de sa réunion de deux jours, la banque centrale japonaise a maintenu son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1% et son engagement à encadrer les rendements à long terme autour de zéro. Elle a aussi conservé sa politique de contrôle de la courbe (PCC) des taux, autorisant les rendements sur dix ans à fluctuer de 0,5% autour de l'objectif de zéro. "L'économie japonaise devrait continuer à se redresser modérément", a déclaré la BoJ dans un communiqué, ajoutant que les prévisions d'inflation montraient de nouveaux signes d'une hausse. L'institution n'a apporté aucun changement à ses prévisions, et s'est de nouveau engagée à "prendre des mesures d'assouplissement supplémentaires sans hésitation". Les marchés attendent désormais la prise de parole du gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, qui pourrait donner des indications quant à la date à laquelle pourrait intervenir un changement de politique. Les données publiées vendredi ont montré que l'inflation de base au Japon a atteint 3,1% en août, au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale pour le 17e mois consécutif. (Reportage Leika Kihara; version française Camille Raynaud)