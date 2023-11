La BoJ intervient sur le marché face à la hausse des rendements nippons

par Brigid Riley et Kevin Buckland TOKYO (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) est intervenue mercredi sur le marché des obligations d'État pour freiner la hausse des rendements qui ont atteint de nouveaux sommets en dix ans, un jour seulement après avoir ajusté sa politique de contrôle de la courbe des taux. Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a augmenté jusqu'à 0,97% mercredi, un niveau atteint pour la dernière fois en mai 2013, avant de reculer immédiatement après l'annonce par la BoJ d'une opération d'achat d'obligations d'urgence. Il a terminé à 0,955%. Mardi, la BoJ a maintenu son engagement à encadrer les rendements à long terme autour de zéro mais elle a redéfini la fourchette de fluctuation de 1% sur les rendements à dix ans comme une "limite supérieure" plutôt qu'un plafond fixe. "Ils ont dit d'accord, laissons le marché trouver un nouvel équilibre - mais rappelons au marché qu'à propos de la limite supérieure, nous pouvons intervenir", observe Claudio Irigoyen, responsable mondial de l'économie chez BofA Global Research. Alors que la hausse du rendement à 10 ans a été stoppée par l'intervention de la BoJ, d'autres parties de la courbe ont continué à grimper. Le rendement à cinq ans a atteint 0,485% après l'annonce, un niveau inégalé depuis avril 2011. Le rendement des JGB à 20 ans a atteint 1,745% pour la première fois depuis juillet 2013, et le rendement à 30 ans a atteint 1,915%, un niveau observé pour la dernière fois en mai 2013. (Rédigé par Brigid Riley ; avec la contribuion de Tom Westbrook et Vidya Ranganathan, Blandine Hénault pour la version française)