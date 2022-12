La BoJ assouplit son contrôle des rendements obligataires

par Leika Kihara

TOKYO, 20 décembre (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a ajusté mardi ses instruments monétaires en élargissant la fourchette de fluctuation qu'elle tolère sur les rendements des emprunts d'Etat à dix ans, une décision surprise visant à atténuer l'impact de sa politique d'assouplissement monétaire.

L'institution a assoupli contre toute attente sa politique de contrôle de la courbe des taux, en décidant de permettre au rendement des emprunts d'Etat (JBG) à dix ans de fluctuer de 50 points de base dans les deux sens par rapport à l'objectif de 0%, contre 25 points précédemment.

"La BoJ a décidé de modifier la gestion du contrôle de la courbe des taux afin d'améliorer le fonctionnement du marché et d'encourager une configuration plus harmonieuse de l'ensemble de la courbe des taux, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"Grâce à ces mesures, la BoJ visera à atteindre son objectif de prix en renforçant la durabilité de l'assouplissement monétaire dans ce cadre", a-t-elle ajouté.

A l'issue d'une réunion de deux jours, la banque centrale a toutefois maintenu comme anticipé son objectif de -0,1% pour les taux à court terme et d'autour de 0% pour le rendement des JGB à dix ans.

Elle a annoncé également qu'elle allait fortement augmenter ses achats de titres.

Sur les marchés financiers, l'indice de référence Nikkei chute de 2,85% et le rendement des JGB à dix ans s'envole à 0,427%, au plus haut depuis 2015.

Le yen grimpe de 2,73% face au billet vert pour atteindre un pic de quatre mois, à 133,3 pour un dollar.

"Ils ont élargi la marge et je pense que c'est arrivé plus tôt que prévu. Reste à savoir s'il s'agit d'un signe avant-coureur de ce qu'il va arriver en matière de normalisation monétaire", a déclaré Moh Siong Sim, stratège chez Bank of Singapore. "Le message est peut-être que la forte baisse du yen que nous avons vue précédemment était dérangeante pour les responsables politiques." (Reportage Leika Kihara; avec Rae Wee à Singapour; version française Laetitia Volga)