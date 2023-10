La BoJ assouplit à nouveau sa politique de contrôle de la courbe des taux

par Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto TOKYO (Reuters) - La Banque du Japon a de nouveau modifié mardi sa politique de contrôle de la courbe des taux, une étape supplémentaire timide vers la fin de son soutien monétaire ultra-accommodant. Comme attendu, elle a maintenu son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1% et son engagement à encadrer les rendements à long terme autour de zéro. Mais elle a redéfini la fourchette de fluctuation de 1% sur les rendements à dix ans comme une "limite supérieure" plutôt qu'un plafond fixe et a mis fin à son engagement de défendre cette limite avec des offres d'achats d'obligations en quantité illimitée. "Étant donné les incertitudes extrêmement élevées sur l'économie et les marchés, il est approprié d'accroître la flexibilité dans la conduite du contrôle de la courbe des taux", a déclaré la BOJ dans un communiqué annonçant la décision. Cette décision illustre la difficulté croissante pour la BoJ à maintenir sa politique controversée de contrôle de la courbe des taux dans un contexte de hausse des rendements obligataires mondiaux et d'inflation persistante. En public, le nouveau gouverneur de la banque centrale, Kazuo Ueda, conserve la rhétorique accommodante de son prédécesseur Haruhiko Kuroda, arguant qu'un soutien monétaire massif est toujours nécessaire pour raviver la demande intérieure atone. Toutefois, la faiblesse du yen et d'autres facteurs ont poussé la BoJ à progressivement réduire ce soutien, notamment via sa politique de contrôle de la courbe des taux. "Malgré toutes les contorsions linguistiques, le fait est que la BoJ est en train de démanteler la politique de contrôle de la courbe des taux", estime Tom Nash, gérant chez UBS Asset Management à Sydney. "Un plafond de rendement n'est pas un plafond de rendement si vous le modifiez chaque fois que le marché se rapproche". CHUTE DU YEN Face aux critiques, la BoJ avait relevé sa limite de fluctuation pour le rendement à dix ans de 0,5% à 1% en juillet. Depuis, la hausse mondiale des rendements souverains a mis la BoJ dans une situation délicate. Le taux du JGB à dix ans a atteint mardi un pic à 0,962%, au plus haut depuis une décennie. Les modifications dans la politique de contrôle de la courbe des taux alimentent les spéculations sur sa fin prochaine et la sortie de taux d'intérêt négatifs. D'autant que les neuf membres du conseil des gouverneurs ont revu à la hausse leurs prévisions d'inflation qui devrait dépasser largement l'objectif de 2% cette année et l'année prochaine. Selon une enquête Reuters, près de deux tiers des économistes interrogés s'attendent à ce que la BoJ mette fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs en 2024. Sur les marchés financiers, le yen a toutefois chuté face au dollar après la décision de la BoJ, les intervenants de marché retenant l'engagement de la banque centrale, jugé "dovish", à maintenir "patiemment" sa politique extrêmement accommodante et à prévoir un ralentissement de l'inflation sous la barre des 2% en 2025. "Nous n'avons pas encore vu assez de preuves pour nous sentir confiants sur le fait que l'inflation tendancielle atteindra durablement 2%", a déclaré Kazuo Ueda, lors d'une conférence de presse. "En tant que tel, nous ne voyons pas un grand risque d'être à la traîne". (Rédigé par Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto ; avec la contribution de Tom Westbrook à Singapour et Kevin Buckland à Tokyo ; Blandine Hénault pour la version française)