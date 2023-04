La BoJ a acheté pour $1.000 mds d'obligations d'Etat japonaises

Crédit photo © Reuters

par Junko Fujita TOKYO (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a acheté pour 1.000 milliards de dollars (924,41 milliards d'euros) d'emprunts d'Etat nippons (JGB) sur l'année fiscale écoulée, un montant record, face aux attaques des investisseurs sur sa politique de taux d'intérêt ultra-bas. Les achats nets d'emprunt d'Etat ont atteint le record de 135.989 milliards de yens (1.020 milliards de dollars ou 943,14 milliards d'euros) sur l'année fiscale qui s'est achevée en mars, soit près de deux fois le montant de l'année précédente, montre un rapport de la BoJ publié lundi. "Cela dépendra de l'environnement mondial mais la BoJ pourrait être amenée à dépenser à nouveau des montants massifs cette année si les rendements subissent une pression à la hausse et si les investisseurs reprennent leur pari sur un changement de politique monétaire", a déclaré Keisuke Tsuruta, chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. La banque centrale, qui détonne dans le contexte de resserrement monétaire opéré par les plus grandes institutions du monde, a été contrainte à des achats massifs d'obligations pour défendre sa politique de plafonnement du rendement des JGB à 10 ans. L'inflation japonaise dépassant l'objectif fixé à 2% et les salaires des grandes entreprises étant en hausse, les investisseurs s'attendent à une modification de la politique de contrôle de la courbe des rendements de la BoJ. Les spéculations en ce sens se sont accélérées en décembre après que la banque a surpris les marchés en tolérant une plus grande fluctuation des rendements à dix ans. Signe que la BoJ pourrait poursuivre ses achats agressifs d'obligations, elle a relevé vendredi le montant maximum de ses achats d'emprunt d'Etat prévus pour toutes les échéances au cours des trois prochains mois. (Avec Rocky Swift, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)