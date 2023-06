La BoE lance son premier "stress test" du système financier

(Précision dans le titre) par Huw Jones LONDRES, 19 juin (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a lancé lundi son premier "test de résistance" à l'échelle du système financier afin de mieux comprendre les mécanismes des banques et des intermédiaires financiers non bancaires en cas de tensions extrêmes sur les marchés. Des événements récents ont montré que la finance de marché était de plus en plus exposée à des tensions soudaines sur les liquidités pendant les périodes de volatilité, a déclaré la BoE dans un communiqué, citant notamment la fuite vers les liquidité ("dash for cash") en mars 2020 et la flambée des rendements obligataires qui a affecté une partie des fonds de pension après l'affaire du "mini budget" en septembre 2022. "Le lancement de cet exercice fournira des informations précieuses sur la dynamique de l'ensemble du système pour les banques et les non-banques à la suite d'un stress sévère mais plausible sur les marchés financiers", a déclaré Jon Cunliffe, gouverneur adjoint de la BoE. La BoE effectue depuis longtemps des tests de résistance distincts pour les banques et les assureurs, mais il s'agit du premier test couvrant l'ensemble du système financier, avec également les chambres de compensation et divers types de fonds. Les résultats, qui n'apporteront pas d'informations sur les entreprises prises individuellement, devraient être connus l'année prochaine. (Version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)