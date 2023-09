La BoE est "beaucoup plus proche" du pic des taux, déclare Bailey

LONDRES (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) est "beaucoup plus proche" de la fin de son cycle de hausses de taux d'intérêt mais les coûts d'emprunt pourraient devoir encore augmenter en raison des pressions inflationnistes persistantes, a déclaré mercredi son gouverneur Andrew Bailey. "Je pense que nous sommes beaucoup plus proches du sommet du cycle. Et je ne dis pas que nous sommes au sommet du cycle parce que nous avons une réunion à venir", a-t-il dit devant la commission du Trésor du Parlement britannique. "Mais je pense que nous en sommes beaucoup plus proches en ce qui concerne les taux d'intérêt, sur la base des données actuelles." La BoE a augmenté ses taux lors de ses 14 dernières réunions de politique monétaire pour faire face à une forte inflation en Grande-Bretagne, la plus élevée parmi les économies développées. Elle devrait procéder à un nouveau relèvement lors de sa prochaine réunion, le 21 septembre, pour porter son taux directeur à 5,5%. Les rendements des obligations souveraines britanniques à deux ans et dix ans reculaient respectivement de trois et de plus d'un point de base après les propos d'Andrew Bailey devant les parlementaires. Le gouverneur de la BoE a également déclaré que l'inflation au Royaume-Uni ralentissait de façon marquée mais qu'il n'était pas sûr que cela freine la hausse des salaires. "De nombreux indicateurs évoluent maintenant comme nous nous y attendions et signalent que la baisse de l'inflation va se poursuivre et, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense qu'elle sera assez marquée d'ici la fin de l'année", a-t-il dit. "La question est maintenant de savoir si les attentes en matière d'inflation vont continuer à baisser au fur et à mesure que l'inflation globale diminue. (...) Et cela se reflétera-t-il dans les négociations salariales ?" (Reportage David Milliken et Farouq Suleiman, rédigé par William Schomberg, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)