La BNS va lancer un projet pilote de monnaie numérique

Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - La Banque nationale suisse (BNS) va émettre une monnaie numérique de gros dans le cadre d'un projet pilote, a déclaré lundi son président Thomas Jordan. "Il ne s'agit pas d'une simple expérience, il s'agira d'une monnaie réelle équivalente aux réserves bancaires et l'objectif est de tester de réelles transactions avec les acteurs du marché", a déclaré Thomas Jordan lors du Forum Point Zero. Il a précisé que le projet n'était pour l'instant censé durer qu'un temps limité. (Noele Illien, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)