La BNS relève son taux directeur pour la cinquième fois d'affilée

La BNS relève son taux directeur pour la cinquième fois d'affilée













Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - La Banque nationale suisse (BNS) a relevé jeudi son taux directeur d'un quart de point, poursuivant sa campagne de resserrement monétaire pour freiner l'inflation, et elle laisse la porte ouverte à de futures hausses. Comme attendu par les économistes interrogés par Reuters, le taux directeur passe de 1,5% à 1,75%, au plus haut depuis avril 2002. Il s'agit de sa cinquième augmentation consécutive depuis le début du cycle entamé l'année dernière. La banque centrale a déclaré dans un communiqué qu'elle poursuivait la remontée de son taux pour contrer "la pression inflationniste, qui s'est à nouveau accentuée à moyen terme." "Il n'est pas exclu que d'autres relèvements de taux soient nécessaires pour assurer la stabilité des prix à moyen terme", a ajouté la BNS. À 2,2% sur un en mai, l'inflation suisse demeure au-dessus de la fourchette cible de 0%-2% fixé par la banque depuis février 2022. L'institution s'est également dit prête à intervenir sur le marché des changes pour "garantir des conditions monétaires appropriées". Ces derniers mois, elle s'est défait de devises étrangères pour renforcer la valeur du franc suisse. (John Revill, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)