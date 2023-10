La BNS modifie la rémunération des dépôts bancaires

La BNS modifie la rémunération des dépôts bancaires













Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - La Banque nationale suisse (BNS) a annoncé lundi qu'elle allait procéder à des adaptations dans la rémunération des dépôts des banques. Les avoirs à vue que les banques détiennent pour satisfaire aux exigences en matière de réserves minimales ne seront plus rémunérés et le seuil déterminant pour la rémunération des dépôts sera ajusté. "Ces adaptations garantissent la poursuite de la mise en oeuvre efficace de la politique monétaire et réduisent les charges d'intérêts de la Banque nationale", a indiqué la BNS dans un communiqué. "Elles ne modifient en rien le cap actuel de la politique monétaire." À partir du 1er décembre, les banques seront rémunérées au taux directeur de la BNS, actuellement de 1,75%, sur les dépôts équivalant à 25 fois leurs réserves obligatoires. Auparavant, elles étaient rémunérées pour les liquidités détenues à hauteur de 28 fois. Les avoirs à vue dépassant ce nouveau seuil seront rémunérés au taux directeur de la BNS, réduit de 50 points de base. (Reportage de John Revill, rédigé par Miranda Murray, Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)