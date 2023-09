La BNS laisse encore inchangé son taux directeur

La BNS laisse encore inchangé son taux directeur













Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - La Banque nationale suisse (BNS) a laissé jeudi son principal taux directeur inchangé, à 1,75%, poursuivant la pause observée depuis juin après une campagne de hausse entamée en mars 2022. Ce statu quo sur les taux est à l'encontre des prévisions des économistes interrogés par Reuters qui anticipaient une hausse de 25 points de base du coût du crédit en Suisse. Certains traders laissent toutefois entendre que la décision de la BNS a été prise au dernier moment. L'inflation s'est stabilisée en Suisse en août à 1,6% sur un an, au même niveau qu'en juillet, ce qui est conforme à l'objectif de la BNS d'une hausse des prix comprise entre 0% et 2%. (Reportage John Revill; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)