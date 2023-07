La biotech américaine Biogen supprime 11% de ses effectifs

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'entreprise américaine de biotechnologie Biogen a déclaré mardi qu'elle prévoyait de supprimer environ 1.000 emplois, soit environ 11% de ses effectifs, dans le cadre d'un nouveau programme de réduction des coûts alors qu'elle cherche à renouer avec la croissance. Les investisseurs ont placé leurs espoirs dans le médicament contre la maladie d'Alzheimer Leqembi. Les ventes du Tecfidera contre la sclérose en plaques subissent des pertes en raison des génériques, moins chers, et que le Spinraza contre l'atrophie musculaire spinale est confronté aux traitements concurrents de Novartis et de Roche. A Wall Street, le titre Biogen cédait 3,56% à 13h40 GMT. "L'activité de Biogen est en transition", a déclaré le directeur général Christopher Viehbacher, embauché en novembre pour stimuler la croissance et mettre fin à une série de revers. "Nous ferons des investissements importants dans notre portefeuille de produits et dans le lancement de nouveaux, mais nous devrons aussi investir moins dans d'autres domaines", a-t-il ajouté. Biogen comptait 8.725 employés dans le monde à la fin de l'année 2022 et prévoit de réinvestir environ 300 millions de dollars provenant du nouveau programme de réduction des coûts dans les lancements, la recherche et le développement. Ce réinvestissement exclu, le programme vise à réduire les dépenses d'exploitation nettes d'environ 700 millions de dollars d'ici à 2025. En avril, la société avait déclaré qu'elle mettrait en pause ou interromprait au moins quatre études sur des médicaments expérimentaux afin de se concentrer sur des options plus lucratives, notamment le lancement de Leqembi, tout en réduisant les coûts. Au deuxième trimestre, la société a gagné 4,02 dollars par action sur une base ajustée, contre des estimations de 3,77 dollars. (Reportage Manas Mishra et Mariam Sunny à Bangalore ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)