La Biélorussie va abriter des armes nucléaires russes face aux pressions occidentales

La Biélorussie va abriter des armes nucléaires russes face aux pressions occidentales













Crédit photo © Reuters

par Andrew Osborn (Reuters) - La Biélorussie a confirmé mardi que des armes nucléaires tactiques russes allaient être déployées dans le pays, une décision présentée comme une réponse aux pressions exercées par l'Occident depuis plusieurs années, dont des sanctions et le renforcement militaire de l'Otan près de ses frontières. Il s'agit de la première réaction officielle de Minsk à l'annonce effectuée samedi par le président russe Vladimir Poutine, qui a fait savoir que Moscou allait déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie et y construire un dépôt d'armement nucléaire. Alors que le chef du Kremlin n'avait donné aucune précision sur le calendrier de ce déploiement, le communiqué publié par le ministère biélorusse des Affaires étrangères semble ouvrir la voie à cette mesure inédite depuis 1991 - jamais, depuis la chute de l'Union soviétique, la Russie n'avait installé d'armes nucléaires hors de ses frontières. Minsk dit voir dans cette démarche une protection face à ce qu'il décrit comme une campagne de pression menée par les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux, dont l'objectif serait de provoquer la chute du gouvernement du président Alexandre Loukachenko. "Au cours des deux dernières années et demie, la République de Biélorussie a été soumise à une campagne sans précédent de pressions politiques, économiques et d'information de la part des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de leurs alliés de l'Otan, de même que de la part des membres de l'Union européenne", a dit le ministère des Affaires étrangères. Il s'est plaint aussi dans le communiqué d'une "ingérence directe et brutale" dans les affaires internes de la Biélorussie, laquelle est dirigée d'une main de fer depuis près de trois décennies par Alexandre Loukachenko, dont la réélection en 2020 a été contestée par les Etats-Unis. "Au regard de ces circonstances, et du fait des préoccupations et risques légitimes que celles-ci soulèvent dans la sphère de la sécurité nationale, la Biélorussie est forcée de répondre en renforçant ses propres capacités sécuritaires et de défense", est-il écrit dans le communiqué. Minsk assure que cette décision, qui marque l'un des avertissements les plus fermes adressés par Moscou aux Occidentaux sur le nucléaire, ne contrevient pas aux accords internationaux de non-prolifération. Alexandre Loukachenko a fréquemment accusé les puissances occidentales de vouloir le renverser, alors que de vastes manifestations ont éclaté en Biélorussie à l'issue de l'élection présidentielle de 2020 dont l'opposition a contesté la légitimité. Loukachenko a assuré avoir remporté le scrutin à la loyale, tout en réprimant violemment la contestation. Minsk a autorisé l'armée russe à se déployer sur son territoire dans le cadre de l'offensive lancée en Ukraine le 24 février 2022. Jusqu'à présent, si des exercices militaires conjoints ont été organisés, l'armée biélorusse n'a pas pris part directement au conflit. (Reportage Andrew Osborn à Londres; version française Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)