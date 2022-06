La Biélorussie prête à autoriser le transit des céréales ukrainiennes contre un accès aux ports de la Baltique

(Reuters) - Minsk est prêt à autoriser le transit via la Biélorussie des céréales ukrainiennes à destination des ports de la mer Baltique, si ces ports lui accordent un accès pour ses propres marchandises, a déclaré Alexandre Loukachenko, cité vendredi par l'agence de presse Belta.

L'Ukraine, l'un des principaux exportateurs mondiaux de céréales, n'a pas la possibilité d'utiliser ses ports de la mer Noire pour s'approvisionner depuis le début de l'invasion russe.

Les exportations de l'Ukraine via la Biélorussie ont été l'une des options envisagées dans le cadre de vastes discussions menées par les Nations unies, afin de stimuler l'approvisionnement mondial en céréales alors que la crise alimentaire majeure menace. Le déblocage des ports ukrainiens de la mer Noire est une autre option.

Lors d'un appel téléphonique vendredi avec le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, Alexandre Loukachenko a déclaré que la Biélorussie était prête à mettre à disposition son chemin de fer. Il a proposé d'organiser des discussions entre la Biélorussie, l'Ukraine et les pays prêts à donner accès à leurs ports, a indiqué Belta.

"Si les conditions sont créées pour le transit des céréales ukrainiennes, les ports qui les traiteront devraient également être en mesure de charger des marchandises en provenance de la Biélorussie", a ajouté l'agence de presse.

La Biélorussie, l'un des principaux producteurs mondiaux de potasse, est sous le coup de sévères sanctions qui ont perturbé ses exportations d'engrais via les ports de la mer Baltique.

Antonio Guterres, a averti en début de semaine qu'un accord visant à débloquer les expéditions de produits de base en provenance de la région était encore loin d'être conclu car "le fait que tout soit lié rend la négociation particulièrement complexe".

Moscou et Minsk ont accusé les sanctions occidentales de perturber les exportations de céréales et d'engrais et d'être à l'origine du risque de crise alimentaire mondiale.

(Reportage Reuters; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)