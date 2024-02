La Biélorussie envisage une loi contre la "propagande LGBT"-Belta















Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le gouvernement biélorusse a préparé un projet de loi sanctionnant la "promotion des relations non traditionnelles", en référence aux relations LGBT, a rapporté lundi l'agence de presse d'État, Belta. Belta a cité le procureur général Andrei Shved, qui a déclaré lors d'un discours face aux parlementaires qu'un projet de loi avait été préparé, établissant une responsabilité administrative pour la promotion des "relations anormales, de la pédophilie et du refus volontaire d'avoir des enfants". Le projet de loi fait actuellement l'objet d'une procédure d'approbation, a-t-il ajouté. Une loi anti-propagande homosexuelle est en vigueur dans la Russie voisine depuis 2013, interdisant toute expression publique de comportements ou de modes de vie LGBT. A lire aussi... En décembre dernier, la Cour suprême de Russie a interdit ce qu'elle qualifie de "mouvement social LGBT international", le désignant comme organisation extrémiste. L'homosexualité a été dépénalisée en Biélorussie en 1994, mais le pays ne reconnaît pas les mariages entre personnes du même sexe, et les autorités ont réprimé les marches des fiertés LGBT. Proche de Vladimir Poutine, le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'est publiquement moqué des personnes LGBT, qualifiant les homosexuels de "pervers" et d'"abomination suprême" dans un discours prononcé l'année dernière devant des responsables politiques. (Reportage Lucy Papachristou; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)