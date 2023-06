La Biélorussie entame des "exercices de mobilisation"

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Biélorussie, alliée de la Russie dans la guerre avec l'Ukraine, a déclaré mercredi que ses forces armées entamaient dix jours d'"exercices de mobilisation" annuels. Le ministère biélorusse de la Défense a indiqué que ces exercices visaient à évaluer le degré de préparation des institutions de l'État à la mobilisation des réservistes. Tous les hommes biélorusses font partie de la réserve, à la suite d'un service militaire obligatoire. La Biélorussie, située au nord de l'Ukraine, a autorisé la Russie à utiliser son territoire comme l'une des bases de lancement de son invasion massive de l'Ukraine l'année dernière. Depuis, le pays organise fréquemment des exercices avec la Russie et laisse les forces russes utiliser ses bases pour s'entraîner. Ce mois-ci, il a reçu des armes nucléaires tactiques russes qui, selon le président Vladimir Poutine, devaient servir d'avertissement à l'Occident. Les forces biélorusses n'ont pas directement rejoint la guerre aux côtés de la Russie, mais le président Alexandre Loukachenko a déclaré que son pays entrerait dans le conflit en cas d'"agression à grande échelle" contre lui. (Reportage Reuters ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)