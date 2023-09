La Biélorussie dit qu'un hélicoptère militaire polonais a violé sa frontière

(Reuters) - Un hélicoptère militaire polonais a franchi illégalement la frontière biélorusse, ont déclaré vendredi les autorités de Minsk. "Un hélicoptère militaire polonais (de type) Mi-24 a franchi la frontière à très basse altitude et volé sur 1.200 mètres au-dessus du territoire de la Biélorussie avant de faire demi-tour", a indiqué le Comité des frontières dans un communiqué. Le ministère biélorusse des Affaires étrangères a dit avoir convoqué le chargé d'affaires polonais et ordonné une enquête sur les circonstances de l'incident. La Pologne avait accusé le mois dernier des hélicoptères militaires biélorusses d'avoir violé son espace aérien. L'armée biélorusse avait rejeté ces accusations. (Reportage Reuters; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)