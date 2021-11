La Biélorussie convoque le chargé d'affaires de la Pologne

MOSCOU (Reuters) - Le ministère biélorusse des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires de la Pologne à Minsk pour lui transmettre une protestation officielle au sujet du différend entre les deux pays sur les migrants à leur frontière commune, rapporte jeudi l'agence de presse RIA.

Le ministère polonais de la Défense avait auparavant déclaré que des militaires biélorusses avaient menacé d'ouvrir le feu mercredi sur des soldats polonais de l'autre côté de la frontière.

Selon Varsovie, ces militaires biélorusses gardaient environ 250 migrants près de la frontière et se sont montrés menaçants lorsque les forces polonaises les ont repérés. Les soldats polonais ont refusé de céder à la provocation et la situation ne s'est pas dégradée davantage, a dit le ministère polonais de la Défense.

La Biélorussie est accusée depuis plusieurs mois par la Pologne et l'Union européenne d'encourager délibérément l'entrée illégale d'étrangers, des Afghans et des Irakiens entre autres, en Pologne et d'autres pays via son territoire. Cette situation a conduit le gouvernement polonais à décréter l'état d'urgence à la frontière avec la Biélorussie.

Cette dernière rejette les accusations européennes.

(Reportage Vladimir Soldatkin, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)