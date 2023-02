La Biélorussie compte 1,5 million de soldats potentiels

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Biélorussie, alliée de la Russie, compte près de 1,5 million de soldats potentiels en dehors de ses forces armées, a déclaré samedi un haut responsable biélorusse. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a autorisé Moscou à se servir de la Biélorussie comme base arrière pour envoyer des soldats russes en Ukraine l'an dernier et à former de soldats russes nouvellement mobilisés. Alexandre Loukachenko a ordonné ce mois-ci la formation d'une nouvelle troupe de défense nationale composée de volontaires afin, a-t-il dit, que tout le monde sache "manier des armes" et soit prêt à répondre à un éventuel acte d'agression et à maintenir l'ordre public en temps de paix. "Les structures de ces organisations, pas (celle) des forces armées, représenteront jusqu'à 1,5 million de personnes en cas de déclaration de la loi martiale et de passage à une économie de guerre", a déclaré le secrétaire d'Etat au Conseil de sécurité de la Biélorussie, Alexandre Volfovitch, selon l'agence de presse officielle BeITA. La Biélorussie compte environ 9,3 millions d'habitants. Environ 48.000 soldats et 12.000 soldats chargés de la surveillance des frontières composent son armée, selon le rapport 2022 de l'Institut international d'études stratégiques. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)