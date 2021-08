La belle perf' de Paire, ça passe pour Monfils... pas pour Moutet ni Humbert

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

La tournée américaine qui emmène à l'US Open continue du côté de Cincinnati. La fin des 32èmes de finale s'est tenue hier soir et Corentin Moutet n'a pas fait la différence contre Reilly Opelka (7-6/4-6/6-4). Sinon, les principaux favoris sont passés comme Hubert Hurkacz, John Isner mais aussi Alexander Bublik. Une petite surprise demeure puisque Grigor Dimitrov a évincé Roberto Bautista-Agut en deux petites manches 6-3/6-4. Puis dans la nuit, les seizièmes ont débuté et deux tricolores ont rallié les huitièmes. D'abord, Gael Monfils s'est défait de Dusan Lajovic (7-6/6-2) avant que Benoit Paire ne réalise une belle performance face à Denis Shapovalov, 10ème mondial, en s'imposant 6-3/4-6/7-5. Ugo Humbert n'a quant à lui pas su faire la différence dans le money time face à Frances Tiafoe et dit au revoir à Cincinnati (7-5/7-6). Dans les autres matchs de le nuit, Berrettini, Cilic, Sonego, Korda et Paul ont gagné.