La Belgique va injecter 1 MdE supplémentaire dans son armée

BRUXELLES, 24 mars (Reuters) - Le gouvernement belge a décidé quelques heures avant l'ouverture d'un sommet de l'Otan de consacrer un milliard d'euros supplémentaire à ses dépenses militaires, en plus des 10 milliards déjà prévus, selon le journal belge l'Echo, une décision motivée par la guerre en Ukraine.

Les nouveaux investissements visent à renforcer la défense belge d'ici 2030, notamment en développant une unité de cybersécurité au sein de l'armée, en reconstituant les stocks de carburant et de munitions, d'équipements et de fournitures militaires et en améliorant les systèmes de renseignement et de communication, peut-on lire dans le journal.

Cette décision, motivée par la situation géopolitique actuelle, aurait pour objectif de remettre l'armée à niveau et d'aider les soutiens défensifs de l'Ukraine, selon une source militaire citée par le quotidien.

Les États membres de l'Otan sont censés contribuer aux dépenses de défense à hauteur de plus de 2% de leur PIB par an. La Belgique dépense actuellement 1,2% et ce chiffre passera à 1,54% avec les nouveaux investissements.

L'armée belge envisage de recruter 2.500 soldats en 2022, afin de renforcer les rangs de son armée qui compte actuellement environ 25.000 personnes. (Reportage Marine Strauss; Version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)