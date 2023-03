La Belgique interdit à son tour TikTok sur les téléphones des employés fédéraux

BRUXELLES, 10 mars (Reuters) - Les employés du gouvernement fédéral belge ne seront plus autorisés à utiliser l'application vidéo chinoise TikTok sur leurs téléphones professionnels, a déclaré vendredi le Premier ministre belge Alexander De Croo. Le Conseil national de sécurité (CNS) a mis en garde contre les risques associés aux grandes quantités de données collectées par TikTok, qui appartient à l'entreprise chinoise ByteDance, et contre le fait que l'entreprise est tenue de coopérer avec les services de renseignement chinois, a expliqué Alexander De Croo. "C'est la réalité", a assuré le Premier ministre dans un communiqué. "C'est pourquoi il est logique d'interdire l'utilisation de TikTok sur les téléphones fournis par le gouvernement fédéral. La sécurité de nos informations doit prévaloir." Le mois dernier, la Commission et le Parlement européens ont interdit l' utilisation de TikTok sur les téléphones de leurs employés en raison des préoccupations croissantes concernant l'entreprise et la possibilité que le gouvernement chinois recueille les données des utilisateurs ou favorise ses intérêts. Pékin a régulièrement nié avoir de telles intentions. Le gouvernement régional flamand de Belgique a annoncé jeudi qu'il limiterait l'accès à TikTok sur les téléphones de son personnel, et Alexander De Croo a exhorté les autres gouvernements régionaux à appliquer les mêmes règles. (Reportage Benoit Van Overstraeten et Bart Meijer ; Version française Kate Entringer)