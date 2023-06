La Belgique et Engie s'accordent sur une prolongation des réacteurs nucléaires

par Marine Strauss BRUXELLES, 29 juin (Reuters) - La Belgique a conclu un accord avec l'énergéticien français Engie pour prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires du pays de dix ans. La Belgique avait initialement prévu de sortir du nucléaire en 2025 mais l'invasion de la Russie par l'Ukraine a poussé le gouvernement belge de coalition à réviser ses plans pour être moins dépendant du gaz naturel. La durée de vie des deux réacteurs belges les plus récents, Doel 4 et Tihange 3, va ainsi être étendue, selon l'accord conclu avec Engie qui doit être mis en oeuvre à la fin juillet. (Reportage Marine Strauss, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)