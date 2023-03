La Belgique demande à Engie une étude de sûreté pour prolonger deux réacteurs

BRUXELLES, 6 mars (Reuters) - Le gouvernement belge a formellement demandé à Engie de soumettre à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) une étude de sûreté pour prolonger la durée de vie des réacteurs Doel 4 et Tihange 3 sans les arrêter pendant les travaux afin de garantir les approvisionnements en énergie pour les hivers 2025-2026 et 2026-2027, a dit à Reuters le service presse de la ministre de l'Energie, Tinne Vanderstraeten. Selon l'AFCN, les discussions initiales concernant la prolongation des deux réacteurs prévoyaient leur mise à l'arrêt en 2025 pour effectuer des mises à niveau en matière de sûreté avant un redémarrage en 2026. (Reportage America Hernandez et Charlotte Van Campenhout, version française Matthieu Protard)