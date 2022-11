La BEI accorde un prêt de 200 ME à OVHcloud pour ses investissements en Europe

25 novembre (Reuters) - La Banque européenne d'investissement (BEI) a accordé à OVHcloud un financement de 200 millions d'euros dédié à ses investissements en Europe, a déclaré vendredi le premier fournisseur européen de services d'informatique dématérialisé.

Ce prêt, le premier accordé par la BEI à un spécialiste du "cloud", vise à soutenir l'expansion européenne du groupe, souvent présenté par les responsables politiques français comme une alternative aux géants américains Google, Amazon ou Microsoft.

"Ce financement complémentaires apporté par la BEI vient contribuer à la feuille de route stratégique de notre groupe et nous permettront de porter plus vite, plus haut et plus fort les couleurs d'un cloud respectueux de nos valeurs européennes", a dit le directeur général Michel Paulin dans un communiqué.

Le groupe basé à Roubaix (Nord) entend accélérer son déploiement à l'international avec l'ouverture de 15 nouveaux "data centers" d'ici fin 2024. Dix de ces 15 nouveaux sites ouvriront en Europe au cours des 24 prochains mois, a dit OVHcloud. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)