La BCE va mettre fin à ses mesures de relance et préparer des hausses de taux

par Balazs Koranyi et Francesco Canepa

FRANCFORT, 9 juin (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) mettra fin jeudi à des années de mesures de relance et annoncera une série de hausses de taux pour lutter contre l'inflation.

Alors que l'inflation atteint un niveau record de 8,1% et progresse rapidement, la BCE a déjà annoncé une série de mesures dans l'espoir d'empêcher la hausse rapide des prix de se transformer en une spirale salaires-prix difficile à briser.

Les détails restent toutefois évasifs, car il s'est avéré impossible de prévoir l'inflation, ce qui laisse penser que la BCE ne signalera ses premières mesures que jeudi et conservera une grande marge de manoeuvre par la suite.

Ce qui semble certain, c'est que la BCE mettra fin à son programme d'achat d'actifs à la fin du mois, promettra une hausse des taux le 21 juillet et signalera que le taux de dépôt ne sera plus négatif au troisième trimestre.

Tout le reste devrait être laissé en suspens, la directrice générale de la BCE, Christine Lagarde, mettant l'accent sur la flexibilité et le choix.

Si la banque a indiqué sa préférence pour des hausses de 25 points de base, la flambée des prix de l'énergie pourrait changer la donne en quelques semaines. Une poignée de responsables politiques ont déjà déclaré qu'une augmentation plus importante devait rester envisageable.

Les nouvelles projections économiques de la BCE devraient indiquer que l'inflation dans les 19 pays qui utilisent l'euro se maintiendra au-dessus de l'objectif de 2% jusqu'en 2024.

"La probabilité d'une hausse de 50 points de base augmente de jour en jour", a déclaré Kamil Kovar, économiste chez Moody's Analytics.

Les marchés tablent sur des hausses de taux de 135 points de base d'ici à la fin de l'année, soit une augmentation à l'occasion de chaque réunion à partir de juillet, certaines de ces hausses dépassant 25 points de base.

La BCE se trouve donc dans une position délicate, quelques mois seulement après que Christine Lagarde a déclaré qu'une hausse des taux cette année était hautement improbable.

Si elle ignore les marchés, un resserrement encore plus agressif de la politique de la BCE pourrait être prévu, ce qui entraînerait une hausse inutile des coûts d'emprunt. Mais si elle réagit fortement, la présidente de la BCE pourrait signaler un engagement qui pourrait devenir obsolète en quelques semaines.

La première hausse de taux de la BCE en plus de dix ans la laisserait toutefois derrière la plupart des autres banques centrales mondiales, y compris la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre, qui ont augmenté leurs taux de manière agressive et ont promis d'aller encore plus loin.

(version française Camille Raynaud)