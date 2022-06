La BCE va demander aux banques d'intégrer un risque de récession, dit Enria

(Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) va demander aux banques de la zone euro de prendre en compte le risque d'une récession dans leurs prévisions et elle utilisera les résultats de ces calculs pour approuver ou non leurs propositions en matière de dividendes, a déclaré jeudi Andrea Enria, le responsable de la supervision bancaire au sein de l'institution.

La BCE continue de tabler sur une croissance économique relativement soutenue cette année et l'an prochain mais elle n'exclut pas qu'une escalade de la guerre en Ukraine qui aboutirait à un arrêt de l'approvisionnement de l'Europe de l'Ouest en gaz russe ne mène la zone euro à la récession en 2023 dans le pire des scénarios.

"Nous allons proposer de demander aux banques de recalculer leurs trajectoires de fonds propres dans un scénario plus sombre, en incluant potentiellement un embargo sur le gaz ou un scénario récessionniste, et d'utiliser cela dans le processus d'approbation de leurs projets de distribution à l'avenir", a dit Andrea Enria lors d'une audition au Parlement européen.

Il a également expliqué que si la remontée progressive des taux d'intérêt prévue par la BCE était en théorie bénéfique pour les établissements de crédit, une hausse accélérée et désordonnée du coût du crédit constituerait un risque potentiel, notamment pour les clients les plus endettés.

"L'environnement actuel est toutefois marqué par une volatilité accrue et une valorisation plus faible des actions car les marchés anticipent que la rentabilité et la qualité des actifs des banques pourraient être affectées par des évolutions macroéconomiques défavorables", a-t-il dit lors d'une audition devant une commission du Parlement européen.

Les revenus tirés des commissions et des activités de marchés restent pour l'instant solides, ce qui est de bon augure pour les bénéfices d'exploitation, a néanmoins reconnu Andrea Enria.

(Reportage Balazs Koranyi; version française Laetitia Volga et Marc Angrand, édité par Kate Entringer)