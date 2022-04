'La BCE surveille de près les anticipations d'inflation', déclare Lagarde

FRANCFORT (Reuters) - Plusieurs mesures de l'inflation sous-jacente dans la zone euro ont dépassé l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE) et celle-ci surveille attentivement l'évolution des anticipations d'inflation, a déclaré jeudi sa présidente, Christine Lagarde.

Les risques à la hausse entourant les perspectives d'inflation ont augmenté, notamment à court terme, a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse en ligne.

L'inflation dans la zone euro a atteint 7,5% en mars, son plus haut niveau depuis la création de la monnaie unique, et elle pourrait encore s'accélérer pendant plusieurs mois, la guerre en Ukraine favorisant l'augmentation des prix de l'énergie et des produits alimentaires.

"Des mesures de l'inflation sous-jacente sont montées à des niveaux supérieurs à 2% ces derniers mois", a dit Christine Lagarde, ajoutant que la durée de cette situation restait incertaine.

"Si différentes mesures des anticipations d'inflation à plus long terme dérivées des marchés financiers et d'enquêtes auprès de spécialistes évoluent autour de 2%, de premiers signes de révision de ces mesures au-dessus de l'objectif justifient qu'elles soient surveillées", a-t-elle ajouté.

Si l'accélération récente de l'inflation s'explique en grande partie par le choc externe provoqué par la guerre en Ukraine, elle devrait s'atténuer au fil du temps, d'autant que la croissance des salaires reste contenue.

Mais les anticipations d'inflation à plus long terme ont commencé à s'orienter à la hausse, ce qui fait craindre leur "désancrage", un phénomène redouté par les banques centrales car il implique une dégradation de leur crédibilité.

"La dernière chose que nous souhaitons serait de voir les anticipations d'inflation menacées de désancrage", a dit Christine Lagarde.

(Reportage Balazs Koranyi, version française Marc Angrand)