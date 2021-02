La BCE "suit de près" la hausse des rendements souverains, dit Lagarde

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne "surveille de près" les rendements nominaux des emprunts d'Etat, a déclaré lundi la présidente de l'institution, Christine Lagarde, ce qui indique clairement que les responsables politiques sont de plus en plus méfiants face à la récente hausse des rendements obligataires.

Depuis le début de l'année, les rendements obligataires européens et ceux des Treasuries augmentent principalement en raison des espoirs de plus en plus solides de reprise économique et de rebond de l'inflation.

Jusqu'à présent, la BCE a relativisé cette tendance, arguant que les conditions de financement restaient favorables et que les rendements nominaux n'étaient pas nécessairement un repère approprié.

Mais les rendements réels, ou corrigés de l'inflation, ont également commencé à augmenter ces derniers jours, alimentant des spéculations selon lesquelles la BCE pourrait avoir à intervenir.

"Dans le vaste ensemble d'indicateurs que nous surveillons pour évaluer si les conditions de financement sont toujours favorables, (...) les rendements obligataires sont particulièrement importants", a déclaré Christine Lagarde lors d'une conférence organisée par le Parlement européen.

"En conséquence, la BCE suit de près l'évolution des rendements des obligations nominales à long terme."

Sur les marchés, ces déclarations ont fait baisser les rendements obligataires de référence: celui du Bund allemand à dix ans, qui a atteint dans la matinée un plus haut de huit mois à -0,278%, perdait plus de trois points de base à -0,346% vers 15h20 GMT. Il évoluait autour de -0,6% en début d'année.

Christine Lagarde a également réaffirmé l'engagement de la BCE à préserver un financement favorable pendant la pandémie.

(Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)