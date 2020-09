La BCE se décidera en décembre sur les dividendes des banques

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) réexaminera en décembre la recommandation faite aux banques de la zone euro de ne pas payer de dividendes et elle pourrait alors adopter une position plus souple et individualisée, a déclaré vendredi Yves Mersch, l'un des membres de son directoire.

"Cette recommandation est et doit rester exceptionnelle et temporaire", a-t-il dit.

"Nous la réexaminerons en décembre et à moins d'arriver à la conclusion que les projections de fonds propres des banques restent soumises à d'importantes incertitudes, nous reviendrons à notre pratique habituelle en matière de supervision consistant à étudier banque par banque les projets de distribution de dividendes."

La BCE a demandé fin mars à toutes les banques de la zone euro d'interrompre le paiement de dividendes à leurs actionnaires et le rachat de leurs propres actions pour privilégier la solvabilité et les capacités de crédit dans le contexte de la crise du coronavirus.

(Balazs Koranyi, version française Marc Angrand)