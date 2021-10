La BCE s'en tient au statu quo, les décisions clés attendues en décembre

par Balazs Koranyi et Francesco Canepa

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a laissé sa politique monétaire inchangée jeudi, comme attendu, renvoyant à décembre des décisions cruciales sur l'évolution de ses achats d'obligations et la normalisation à venir de sa stratégie.

L'institution a réaffirmé son intention de maintenir pour l'instant ses achats d'obligations sur les marchés, qui visent à empêcher l'augmentation du coût du crédit, et répété sa promesse de maintenir des taux bas pendant plusieurs années encore, un engagement qui suscite depuis quelques mois les doutes de certains investisseurs face à l'accélération de l'inflation.

La BCE a jusqu'à présent assuré que cette poussée des prix devrait rester temporaire en soulignant que l'inflation de base restait contenue et bien inférieure à son objectif de 2%, ce qui justifie selon elle le maintien d'une politique accommodante.

Mais les anticipations d'inflation des marchés comme des consommateurs sont orientées à la hausse et les investisseurs sont de plus en plus nombreux à anticiper une hausse de taux avant la fin 2022.

Lors de la conférence de presse prévue à 12h30 GMT, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, devrait réaffirmer que l'institution n'est pas pressée de resserrer davantage sa politique même si plusieurs autres grandes banques centrales se sont engagées sur cette voie ou s'apprêtent à le faire face à la persistance des tensions inflationnistes.

La Banque du Canada a ainsi annoncé mercredi la fin de son programme d'assouplissement quantitatif (QE) et laissé entendre qu'elle pourrait relever son taux directeur plus tôt que prévu jusqu'à présent et la Réserve fédérale américaine devrait préciser mercredi prochain le calendrier et les modalités de sa stratégie de "tapering", la diminution progressive de ses achats de bons du Trésor.

La BCE peut s'appuyer sur des indicateurs économiques qui montrent que l'envolée des prix de l'énergie et d'autres matières premières, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et les pénuries de main-d'oeuvre n'ont pour l'instant pas d'impact à la hausse sur les salaires.

Son taux de refinancement reste donc pour l'heure à zéro, le taux de la facilité de dépôt à -0,5% et le taux de prêt marginal à 0,25%, comme attendu par tous les économistes et analystes interrogés par Reuters avant la réunion du Conseil des gouverneurs.

La BCE confirme en outre que ses achats de titres dans le cadre du programme d'achats d'urgence face à la pandémie, doté de 1.850 milliards d'euros et prévu jusqu'en mars prochain, peuvent se poursuivre à un rythme "légèrement plus faible" qu'aux deuxième et troisième trimestres.

L'euro et les rendements obligataires n'ont montré dans l'immédiat aucune réaction marquée à ces décisions, largement anticipées. La monnaie unique s'&échangeait à 1,1593 dollar à 12h05 GMT et le rendement du Bund allemand à dix ans s'affichait à -0,154%.

(Reportage Balazs Koranyi et Francesco Canepa, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)