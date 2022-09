La BCE relève ses taux de trois quarts de point

par Balazs Koranyi et Francesco Canepa

FRANCFORT (Reuters) -La Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi ses taux d'intérêt de trois quarts de point, une mesure sans précédent, et dit prévoir de nouvelles hausses au cours des mois à venir, donnant la priorité à la lutte contre l'inflation malgré le risque d'une récession dans la zone euro cet hiver.

Après la hausse d'un demi-point des taux directeurs décidée en juillet, le taux de la facilité de dépôt, qui était négatif il y a encore quelques semaines, est ainsi porté à 0,75% et le taux de refinancement à 1,25%, soit à leur plus haut niveau depuis 2011.

Et de nouvelles hausses sont à prévoir en octobre comme en décembre, explique le Conseil des gouverneurs de la BCE dans un communiqué.

"Cette mesure importante anticipe la transition du niveau actuellement très accommodant des taux directeurs vers des niveaux qui assureront un retour au plus tôt de l'inflation vers l'objectif de 2% à moyen terme de la BCE", ajoute-t-il.

L'inflation dans la zone euro a atteint 9,1% en août selon la première estimation d'Eurostat publiée la semaine dernière, son plus haut niveau depuis la création de la monnaie unique, et l'inflation dite de base, à 4,3%, est plus de deux fois supérieure à l'objectif de la BCE, signe que l'envolée des prix de l'énergie se diffuse peu à peu au reste de l'économie.

Plusieurs membres du Conseil des gouverneurs s'étaient exprimés ces dernières semaines en faveur d'un débat sur l'opportunité d'un relèvement de trois quarts de point des taux, une hypothèse que les marchés avaient peu à peu intégrée.

La BCE a parallèlement revu à la hausse ses prévisions d'inflation, disant tabler désormais sur une hausse des prix de 8,1% cette année, de 5,5% l'an prochain et de 2,3% en 2024, tout en réduisant ses prévisions de croissance.

"Le Conseil des gouverneurs prévoit de continuer à augmenter les taux d'intérêt au cours de ses prochaines réunions afin de freiner la demande et d'éviter le risque d'un glissement à la hausse persistant des anticipations d'inflation", précise le communiqué.

Sur le marché des changes, l'euro était pratiquement stable après les annonces de la BCE à 1,0011 dollar. Au même moment, le rendement des emprunts d'Etat à dix ans allemands, référence pour l'ensemble de la zone euro, montait à 1,604% et en Bourse, l'indice EuroStoxx 50 perdait 0,26%.

La présidente de l'institution, Christine Lagarde, doit commenter les décisions du Conseil des gouverneurs lors d'une conférence de presse à 12h45 GMT.

(Reportage Francesco Canepa et Balazs Koranyi, version française Marc Angrand, édité par Nicolas Delame)