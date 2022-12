La BCE relève les exigences de fonds propres d'UniCredit

MILAN (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi un léger relèvement du montant de fonds propres qu'UniCredit doit détenir pour répondre à d'éventuelles difficultés, une décision qui marque une inflexion de sa politique prudentielle face aux incertitudes économiques et à la guerre en Ukraine.

La BCE, chargée de la supervision des principales banques de la zone euro, a porté de 9,03% à 9,20% le plancher de fonds propres de la meilleure qualité, rapportés aux actifs pondérés des actifs, que la deuxième banque italienne devra détenir.

Ce relèvement reflète une augmentation d'un quart de point de pourcentage de la "recommandation au titre du pilier 2", l'une des obligations prudentielles imposées aux banques afin d'assurer qu'elles sont en mesure de résister à des tensions économiques ou de marché.

La modification des seuils de fonds propres fixés dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation "SREP" (Supervisory Review and Evaluation Process) a créé des tensions entre la BCE et certaines banques, a-t-on appris de source proche du dossier.

Dans le cas particulier d'UniCredit, il reflète aussi la préoccupation de la BCE face aux difficultés rencontrées par la banque pour se désengager de Russie, a déclaré à Reuters une autre personne proche du dossier.

"Il n'y a aucun impact sur les prévisions de distribution, les projets de financement et les objectifs de fonds propres d'UniCredit pour 2022 et pour l'avenir", a déclaré UniCredit dans un communiqué.

Fin septembre, les fonds propres du groupe représentaient au total 15,4% de ses actifs pondérés des risques.

L'administrateur délégué d'UniCredit, Andrea Orcel, a promis de distribuer plus de 16 milliards d'euros de liquidités aux actionnaires d'ici 2024, via des dividendes et des rachats d'actions, tout en renforçant les réserves de la banque.

En Bourse, l'action UniCredit gagnait un peu plus de 1% en fin de matinée jeudi alors que l'indice Stoxx européen du secteur bancaire reculait de 0,91%.

