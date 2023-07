La BCE relève à nouveau ses taux d'intérêt face à une inflation persistante

PARIS, 27 juillet (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a décidé jeudi de relever ses taux d'intérêt pour la neuvième fois d'affilée, poursuivant le resserrement de sa politique monétaire face à une inflation persistante.

Comme attendu par les marchés, la BCE a choisi de relever ses taux d'un quart de point, ce qui porte son taux de dépôt à 3,75%, son plus haut niveau depuis 22 ans. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit commenter les annonces de l'institution lors d'une conférence de presse à partir de 12h45 GMT. Ce dernier relèvement porte à 425 points de base au total la hausse des taux dans la zone euro depuis un an, un resserrement sans précédent dans l'histoire de la monnaie unique justifié par la lutte contre l'envolée des prix. Alors que l'inflation dans la zone euro a diminué de presque moitié, passant de 10,6% en octobre dernier à 5,5% en juin, les responsables de la BCE continuent de penser qu'elle pourrait rester "trop élevée pendant trop longtemps" et qu'il reste donc "encore du chemin à parcourir". La veille, la Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé l'objectif des taux des fonds fédéraux à son niveau le plus élevé depuis 16 ans, tout en laissant la porte entrouverte à d'autres augmentations du coût du crédit, citant une inflation toujours élevée. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)